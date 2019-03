La cena de Justin Bieber y Selena Gomez acaba en boda

Poneos en situación. Fin de semana de julio. Justin Bieber y Selena Gómez cenan en un restaurante super romántico en la playa de Malibú. La luna, las estrellas y...de banda sonora canciones de Bieber. ¿Cómo? Lo que oís.

‘Never say never’, ‘Baby’, ‘Somebody to love’..., es lo que suena a lo lejos y ambos deciden levantarse a investigar de dónde proviene la música. Et voilá, ¡se trata una boda! Y allí que se colaron.

Los novios se quedaron boquiabiertos al ver entrar a la joven pareja a la vez que sonaba de fondo una canción del propio Justin. Pedazo de regalo nupcial...¡Bieber en vivo y en directo! Todos los invitados aprovecharon para sacarse fotos con Justin y Selena que posaron encantados. Ahora los novios también tendrán en su álbum de boda un inolvidable recuerdo junto a los cantantes. Incluso dicen que el joven artista , micrófono en mano, felicitó a los recién casados dedicándoles unas palabras súper bonitas.

Una noche que, desde luego, los recién casados nunca olvidarán... ¿Te imaginas que Bieber y Selena aparecieran en tu boda? ¿O en una boda a la que estás invitado? ¡Qué fuerte!