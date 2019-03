Celine Dion, en su primer discurso público en Las Vegas: "Mi marido siempre me protegió desde el primer día"

DEDICA UNAS EMOTIVAS PALABRAS A SU MARIDO FALLECIDO

Celine Dion ha sufrido uno de los golpes más duros de su vida: en la misma semana perdió a su marido, René Angelil, y a su hermano, Daniel Dion. La cantante todavía está bastante afectada, pero ha podido rendirle su particular homenaje en Las Vegas a su marido con un emotivo discurso en el que no pudo contener las lágrimas: “Él me protegió desde el primer día”.