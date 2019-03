Céline Dion, sobre su marido: "René quiere morir en mis brazos"

Céline Dion tiene entre manos un nuevo espectáculo en Las Vegas, sin embargo la cantante no se siente emocionada con la idea de subir al escenario, y no es porque haya dejado de amar la música, sino por el estado de salud de su marido, René Angélil, que batalla desde hace mucho tiempo contra un cáncer de garganta, no mejora.

Por ello la cantante se ha desahogado en una entrevista para USA Today en la que ha declarado cosas como: "Yo no quería estar aquí, en principio, no lo necesito. No me malinterpreten, amo cantar para las personas, pero tengo prioridades".

Además también confesó una conversación intima que tuvo con su esposo, en la que él le expresaba que su mayor miedo es morir lejos de la cantante: "Yo le dije: '¿estás asustado?' Te entiendo, puedes decirme lo que sea. Y René me dijo: 'Quiero morir en tus brazos'. Ok, bien, estaré ahí, morirás en mis brazos".