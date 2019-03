Céline Dion, enamorada de un bailarín malagueño

Céline Dion no ha podido faltar a la Semana de la Moda de París donde ha asistido a cada uno de los desfiles y eventos que habían programados. Se ha visto a la cantante muy sonriente y feliz y es que no estaba sola, un guapo bailarín la ha acompañado todo el tiempo.

Se trata de un joven malagueño de 32 años llamado Pepe Muñoz, conocido por ser uno de los bailarines y profesores del programa de televisión 'Fama, ¡a bailar!', además de formar parte del grupo de baile de la cantante en sus conciertos.

La pareja ha acaparado todas las miradas, tanto de los asistentes a este evento como la de los medios, todos ellos preguntándose si estamos ante un nuevo romance de la artista. Además, Celine le ha dedicado unas palabras en una entrevista que ha dado para Vogue donde ha confesado que "son grandes amigos, inseparables en el escenario y fuera de él".

Aun no se han confirmado si existe o no una relación entre ambos más allá de lo profesional, pero lo que sí es cierto es que la cantante de 'My Heart Will Go On' estaba muy sonriente al lado del malagueño.