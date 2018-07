Céline Dion desvela que su marido se cayó de la cama antes de morir

René Angélil, el marido de Céline Dion, falleció el pasado mes de enero tras una larga lucha contra un cáncer de garganta. La cantante, que además tuvo que lidiar con la seguida muerte de su hermano, está pasando por un duro trago y ahora ha desvelado nuevos detalles del triste día de la muerte de su esposo.

"René siempre dijo que quería morir en mis brazos pero, desgraciadamente, esa noche yo tenía que actuar. Pasó a mejor vida en la noche del 13 al 14 de enero, y estoy segura de que, tratando de levantarse de la cama, acabó cayéndose al suelo. Normalmente cuando llegaba a casa después de un concierto me acercaba a su habitación, le daba un beso de buenas noches y le dejaba que siguiera durmiendo. Pero esa noche no quise despertarle. Fue la enfermera quien le encontró fuera de la cama al día siguiente y fue a buscarme sollozando", declaró para la revista Paris Match.

Un suceso que hizo que, en un principio, Céline se sintiese responsable por el hecho de que René hubiese sufrido más de lo necesario antes de su muerte, pero el médico la tranquilizó comunicándole que el cuerpo no presentaba fracturas o hematomas de ningún tipo.

"Cuando llamé al médico, sentí de alguna manera que tenía que tranquilizarle. Le dije: 'No te preocupes, que René ya no va a sufrir más. Es mejor que sea así'. Luego me confirmó que no había encontrado lesiones ni hemorragias internas que, en otro caso, me hubieran hecho sentir culpable de por vida", relató sacando a la luz su preocupación.

Ahora, la artista tiene claro que hay que seguir para delante y que, como ya demostró con su actuación en los Billboard Music Awards 2016, "el espectáculo debe continuar y hay que dejar que las personas se vayan porque si no es imposible vivir en paz".