Celebrities.es se convierte en un fan más de One Direction para vivir con sus seguidores las horas previas a sus conciertos en Madrid

El sol de julio calentaba las calles de Madrid como si no hubiera mañana, pero eso no importaba a l@s fans de One Direction. Y es que estaba a punto de llegar el gran momento por el que llevan esperando largo tiempo y por el que algun@s llevan acampados más de dos meses: los conciertos de su grupo favorito en Madrid.

Los alrededores del Vicente Calderón eran un auténtico hervidero de directioners que no han parado ni un segundo de cantar los temazos de su grupo favorito. Banderas, camisetas, ‘tatus’, pancartas y hasta peinetas, de nada podía faltar en un día tan especial. Y, mucho menos, un buen paraguas que aliviara la espera bajo los rayos de sol que ‘torraban’ a tod@s los allí congregados.

Pero para aliviar el calor, nada mejor que un buen cuerpo de bomberos con la manguera lista para mojar al personal… ¡Así, sí! Y, lo más importante de todo, seguidores de One Direction llegados de todas partes de España con la ilusión de vivir en directo un concierto que seguro seguirán recordando el resto del verano.

Nos cantado, nos han gritado pero, sobre todo, en Celebrities.es lo hemos pasado en grande con tod@s los directioners que hemos tenido la oportunidad de hablar. ¡No te pierdas este reportaje!