Celebrities fue testigo del gran día de los ganadores del concurso 'I Wanna go'

CONCIERTO BRITNEY SPEARS EN LISBOA

Los ganadores del concurso 'I Wanna go to Lisboa' lo pasaron en grande. Los nervios estaban a flor de piel en los momentos previos al concierto pero la ilusión y la sonrisa no se les quitó de la cara en ningún momento. Celebrities.es fue testigo de un día inolvidable en el que compartimos risas y confidencias. ¿Quieres saber qué sucedió en Lisboa? ¡Aquí te lo contamos!