Casper Smart no quiere dejar la casa de Jennifer Lopez

Para seguir beneficiándose económicamente de la artista

Jennifer Lopez y Casper Smart terminaban su relación después de que la artista no viese con buenos ojos que el bailarín se fuera a Las Vegas a ver un combate de boxeo en vez de acompañarla a una cena benéfica. Pero parece que la cantante está teniendo problemas para poder cerrar su historia sentimental ya que Casper no estaría dispuesto a abandonar la casa de la su ex por motivos económicos, según informa el círculo más cercano a JLo a InTouch. El bailarín estaría dispuesto a tomar medidas legales en caso que la cantante decida cambiar las cerraduras de su mansión.