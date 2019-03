Carly Rae Jepsen, la cantante que está revolucionando medio mundo

Muchos años dedicándose a la música, pero no ha sido hasta ahora cuando Carly Rae Jepsen ha conseguido consagrarse como una de las cantantes más seguidas y admiradas a nivel mundial. Su éxito 'Call me maybe' ha dado la vuelta al mundo, además de por el enganche que tiene el tema, por el vídeo casero que protagonizó Justin Bieber en compañía de Selena Gomez, Ashley Tisdale y más amigos.

El cantante, amigo y compatriota de Carly se "enamoró" del tema en cuanto lo oyó y no paró de moverlo por la red. Para ello se le ocurrió la idea de hacer un 'lipdub' del tema y el sueño se convirtió en realidad. Más de 39.000.000 de visionados en YouTube y que impulsó a que otras celebrities como Katy Perry o nuestros actores nacionales como Angy Fernández y Javier Calvo se hayan animado a protagonizar su particular versión del exitazo. Y es que la simpatía y el arte que Carly lleva dentro están revolucionando, completamente a nuestras celebrities.

Pero para llegar a consolidarse como un ídolo a nivel mundial y colarse en las listas de éxitos de medio planeta, Carly ha tenido que luchar mucho. Ella se crio en Mission, Columbia Británica, en una familia de docentes y amantes de la música. “Desde que era una niña, mis padres y padrastros se dieron cuenta de mi pasión por la música. ‘Ella’ es el modo con el que conecto con la gente y mi familia me lo inculcó”, cuenta Jepsen.

Desde entonces, su familia apostó por ella y aunque en un principio iba a dedicarse a impartir clases de guitarra, un profesor de interpretación que tuvo le dio el empujoncito final para que no se conformara con enseñar sino con llegar a interpretar ella misma sus propios temas.

Motivada y dispuesta a triunfar, comenzó a atuar en pubs y locales de Canadá y, finalmente, se presentó a un talet show, consiguiendo quedar en tercera posición. Gracias a su voz, chispa y naturalidad, Jepsen hizo que el público cayera rendido a sus pies. Mucha popularidad que le vino de repente y que le valió para que en 2008 se editara su primer álbum ‘Tug of War’. Un disco de debut que consiguió dos singles de Oro, la nominación a los premios Juno y el premio a Canción del año por ‘Canadian Radio Music’.

Pero no ha sido hasta este año cuando Carly ha conquistado medio mundo con su disco, 'Curiosity', en el que se incluye su ‘Call me maybe’. Ella es consciente del éxito que ha supuesto en su vida: “Veía el efecto que producían en el público, como motivaban a la audiencia para que se levantaran y bailaran y eso me gustó”.

Gracias a él, es doble Platino en Canadá, donde ha llegado al Nº1 del 'Hot 100' y se ha convertido en la primera canción de un artista canadiense en subir a la cumbre de la lista digital desde el 'Baby' de Bieber, haciendo evidente para Jepsen la emoción de saber que sus canciones conectan con mucha gente.

Un cúmulo de éxitos que no han hecho más que empezar y que han provocado que ya se hable de ella como una de las grandes de la música y aspirante a convertirse en la nueva Katy Perry. Y es que, sin duda alguna, Carly, es mucha Carly…