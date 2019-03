Carlos Baute reconoce a José Daniel Arellán como su hijo biológico

Han sido años de lucha pero por fin, José Daniel Arellán ya es oficialmente hijo de Carlos Baute. Así lo ha reconocido el mismo cantante en una carta que mandó el venezolano al juzgado asegurando que sí es el padre del joven. “Me enteré de la noticia el viernes porque me llamó mi abogado. Primero me quedé en shock y luego me emocioné, pues pensé en todo lo que he pasado hasta que ha llegado este día que tanto he soñado”, contó emocionado para el portal Vanitatis.

La confirmación de paternidad ha pillado por sorpresa a todos, ya que la celebración del juicio estaba prevista pata el próximo día 30, fecha en la cual se presentarían las pruebas de ADN requeridas por el juzgado. Pero no ha hecho falta presentarlas ya que el mismo cantante ha querido zanjar esta polémica que tanta sombra lleva creando. Eso sí, por el momento se desconocen cuáles son los planes de Baute para con su hijo pero éste sí parece tenerlo claro: “Me gustaría verle nuevamente. Lo primero que le diría es que me explicara por qué hemos tenido que llegar hasta este punto si sabía que era mi padre. Yo le perdonaría, pero quisiera que él se pusiera delante y me pidiera perdón. Sé que nunca ejercerá como padre”, cuenta Arellán.

Éste se convierte así en el primer hijo del cantante. Un descendiente que concibió cuando tan solo tenía 15 años junto a Nayera, dos años mayor que él, y al que un día prometió ayudaría económicamente a cambio de que no reclamara su apellido ni utilizara el sello Baute para darse a conocer. Sin saber que éstos no eran los objetivos ni de Daniel ni de su madre. "Si hice todo esto es porque quiero tener su apellido. No quiero su dinero”, cuenta para el portal.

Sin duda una feliz noticia para Daniel y su madre que han podido ver, al fin, la luz que tanto buscaban al final de un túnel que les ha causado “muchos disgustos personales y económicos”. ¿Cómo recompensará Baute a éstos? ¿Ejercerá como padre y recuperará el tiempo perdido con el joven? Preguntas de momento sin respuesta pero que con el tiempo se irán respondiendo…