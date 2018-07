Carlos Baute recibe una dura carta de su hijo legítimo José Daniel Arellán

Después de muchos años luchando por ganarse el cariño de su progenitor, José Daniel Arellán, que ahora tiene 26, está cansado y ha querido plantarle cara a Carlos Baute en una batalla que parece que va para largo, ya que el hijo del cantante ha decidido recurrir la resolución judicial y además pedir una pensión mensual para los próximos cinco meses: "Por si no te has enterado, he recurrido. Esta batalla no termina aquí. Seguiré luchando", le ha advertido en la carta.

"Has preferido gastarte miles de euros en contratar a un detective privado para investigarme. Siento decirte que malgastaste tu dinero, ese informe estaba repleto de mentiras", ha escrito Arellán. Además, añade que no quiere una manutención económica de por vida sino una reclamación para que le ayude a crecer como persona y profesionalmente.

"A día de hoy siento vergüenza de que seas mi padre. Jamás me he sentido más humillado y despreciado por nadie como por ti el día del juicio cuando me enteré de que acudiste a la Policía para informarte de mí estado migratorio. Tú sabes bien que mis papeles aún están en trámite, y yo te pregunto: ¿Tú intención era que me deportasen para Venezuela, verdad? Así tenías un problema menos". Así de directo y con estas duras palabras ha hecho pública su versión.

Por su parte, Carlos Baute está ajeno a toda esta polémica disfrutando de su éxito profesional con su nuevo hit del verano 'Amor y Dolor' que comparte con Alexis y Fido, y en lo personal está a punto de conocer a su primer hijo en común con Astrid Klisans.