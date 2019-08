Cardi B ha vuelto a ser el centro de todas las miradas con la última publicación que ha compartido con sus casi 50 millones de seguidores. La rapera nunca se ha callado a la hora de enseñar los momentos más íntimos o confesar todo tipo de revelaciones: desde mostrar como le depilan la vagina, hasta confesiones de lo que hacía en su época de stripper.

Tal es así que no tuvo reparo en mostrar sus pechos cuando se realizó el segundo retoque estético tras ser madre, pues como confesó en su Instagram hace tiempo, la primera operación de aumento de pecho la realizó a sus 19 años con el dinero que ganaba siendo stripper. Y es que la cantante siempre se ha mostrado muy orgullosa con el volumen de su pecho tal y como enseña en su última imagen.

"No sé nadar, así que me compré estas tetas para poder flotar", ha escrito en una fotografía donde aparece con un look al más puro estilo Cardi B: unos pantalones de chándal rosa fucsia con un top de manga larga de grandes transparencias tapando los pezones, y unas largas trenzas de distintos colores que le llegan por debajo de la cintura, un estilismo que no pasa desapercibido.

Y aunque el estilismo es de lo más llamativo, a los seguidores de Cardi les ha llamado más la atención el mensaje que ha dejado, y muchos de ellos le han dejado muchos comentarios entre risas: "Eres un genio", "Adoro tu humor" o "Dónde estabas cuando el Titanic se hundió. Chica podrías haber salvado el barco", han sido algunos de los divertidos comentarios que han dejado a la artista.

A pesar de lo orgullosa que está la cantante con su voluminoso pecho, recientemente dejó claro que no volvería a pasar por quirófano después de las consecuencias que sufrió debido a una liposucción que se realizó.

Seguro que te interesa...

El vídeo de Cardi B con los pantalones y las bragas bajadas para que su vagina respire