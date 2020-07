Cardi B explica el motivo por el que su hija de 2 años necesita un bolso de 8.000 dólares

Cardi B no es de esas mujeres que, precisamente, se caractericen por pasar inadvertidas, y no iba a ser ahora la primera vez. El pasado 10 de julio, la artista celebraba el segundo cumpleaños de su hija Kulture, a la que, tanto ella como su pareja, Offset, y padre de la niña, le regalaron un bolso valorado en 8.000 dólares. Ahora, el rapero ha compartido un vídeo en que se le ve entregándole a su hija una caja de Hermès que contenía un bolso Birkin color rosa y aunque la pequeña en un principio lo recibe con entusiasmo, lo devuelve a la caja escasos segundos después.

Y como era de prever, el aluvión de críticas por parte de los seguidores de ambos no ha tardado en surgir ante el exclusivo bolso que le han regalado a la niña de tan solo 2 años de edad. Sin embargo, eso no ha achantado a la cantante y no ha dudado en explicarles el porqué su hija necesita un Birkin.

"Cuando las celebridades compran a sus hijos joyas y cosas de diseñadores, la gente siempre dice: 'A los niños no les importa eso. Solo les importan los juguetes y los dulces'. Sí, solo les importan los juguetes y los dulces, pero los niños salen a la calle. Los niños van a restaurantes, los niños van a sitios elegantes. Los niños famosos pisan las alfombras rojas", empezaba explicando Cardi B sobre la importancia de que Kulture cuente con ropa de lujo a su misma altura.

"Si yo vuelo y papá vuela, entonces también lo hace la niña. Si llevo puesto Cha-nay-nay, mi hija tiene lo mismo, ¿sabes lo que digo? No está bien. Si fuera por los niños, estarían afuera en pañales", añadía para intentar hacer entender que su hija se merece tener el mismo lugar que los hijos de otras celebridades.

