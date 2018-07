La cara vacilona de Justin Bieber después de su pelea callejera

Justin Bieber no sale de una para meterse en otra. El cantante parece que no está contento si no está metido en algún problema. Hace poco era criticado por utilizar una cría de león para divertirse antes de un concierto y su vida sentimental siempre está sometida a la presión mediática, ahora el artista protagoniza una pelea callejera después de un partido de la NBA.

De esta última hazaña, el cantante ha presumido en Instagram donde con chulería ha publicado dos selfies. En un primer momento, publicó una foto donde añadía como título "ni un rasguño en este chico de cara bonita" que tuvo que borrar por los comentarios negativos, pero el canadiense publica imagen con cara de vacilona que lo dice todo sin necesidad de escribir nada.

El intérprete de 'Sorry' era grabado mientras intentaba golpear a un chico a la salida del partido de baloncesto entre Cavaliers y los Golden State Warriors. Éste le respondió tirándolo al suelo ya que era bastante más alto que el artista. El entorno más cercano al cantante está preocupado por su actitud rebelde.