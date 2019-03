Cara Delevingne tiene nueva novia, la cantante Annie Clark, más conocida como St. Vicent

SU AMOR HA RECORRIDO YA MEDIO PLANETA

¡Nueva relación confirmada! Cara Delevingne y la cantante St. Vicent están juntas desde hace cuatro meses, según ha confirmado el diario The Mirror. Era raro ver a la modelo yendo de concierto en concierto por todo el mundo y lo cierto es que no era por casualidad, sino que acompañaba a su nuevo amor. Ohhh! Y no sólo a conciertos: la parejita ya se ha escapado a Bali para relajarse mientras la modelo también atendía a todas las sesiones fotográficas que requiere su trabajo.