La cara de Britney Spears sin maquillaje

Britney Spears ha sido piropeada y aplaudida por sus seguidores en Instagram después de compartir una imagen en la que sale sin nada de maquillaje. Más natural que nunca, la cantante ha querido dejar claro que esa es la auténtica Britney: "Los días que no me acicalo ni me maquillo para el show, esta es la auténtica yo, sin glamour…¡encantada de conoceros! A esto lo llamo mi 'look de tomar café por la mañana en casa’ #LunesSinMaquillaje', si no contamos los restos de máscaras de pestaña bajo mi ojo derecho…", ha dicho la artista mientras se tomaba un rico café para despejarse de buena mañana.

Ahora mismo, la princesa del pop sigue adelante con su espectáculo en Las Vegas, un show en el que se dio un susto de muerte hace algunas semanas. Britney fue irrumpida en medio de una actuación por un hombre armado. Menos mal que sus guardaespaldas y sus bailarines pudieron parar a este individuo antes de que consiguiera alcanzarla.