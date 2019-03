El cantante Tea-Time, acusado de violencia de género por su expareja

Camilo Castaldi Lira, el cantante chileno de 'Los Tetas', conocido como Tea-Time ha sido acusado por violencia doméstica por su expareja Valentina Henríquez Albornoz.

La joven ha compartido un mensaje en su cuenta de Facebook donde ha contado el infierno por el que ha pasado: "Me agarraba los brazos y me pegaba cabezazos o me escupía, también me tapaba la boca dejándome sin poder respirar y é encima de mí, yo pensaba que iba a morir, me pegaba en la mandíbula muy fuerte porque yo lloraba y me decía cállate perra", confiesa Valentina.

Además de este mensaje también compartió imágenes de ella con la cara llena de golpes, y animó a todas aquellas mujeres que sufren este tipo de agresión a perder el miedo a enfrentarse a sus maltratadores: "Espero que la justicia este de mi lado, que me apoyen porque lo necesito, no quiero formar parte de la lista de mujeres que han sido víctimas de 'femicidio'", concluía.

Se sabe que el cantante tiene una fuerte adicción a las drogas y siente una gran empatía por los narcotraficantes, hecho del que también ha hablado su expareja: "Siempre decía que los narcos y los ladrones tenían más cosas buenas que yo y que yo debía respetarlos porque yo no valía nada comparada con ellos", decía en su mensaje.

Después de estas declaraciones el cantante ha sido expulsado de la banda 'Los Tetas', y los demás integrantes del grupo le han dado su apoyo a Valentina.

Las medidas que se han tomado es que Camilo Castaldi no puede acercarse a menos de 200 metros de su expareja, por lo que únicamente se le ha aplicado una medida cautelar debido a que no tiene antecedentes por agresión física.