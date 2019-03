La cantante Kesha asegura que ha mantenido relaciones sexuales con fantasmas

La cantante Kesha no para de dar la nota. La verdad es que lo que viene ahora no tiene ningún desperdicio, y si lo piensas por no tener, no tiene ni sentido. Pero la realidad es que la estrella de la música ha confesado que su nueva canción, ‘Supernatural’, fue el resultado de una experiencia erótica paranormal.

Si, como lo estáis leyendo. Se supone que la artista ha mantenido relaciones íntimas con un fantasma, pero no una, ¡varias! Parece ser que los escarceos amorosos le han tocado tanto que incluso han llegado a inspirarle en sus temas.

Ella mismo declaró: “Mi canción Supernatural trata sobre experiencias con los sobrenatural pero de una forma sexy… Tuve un par de ellas, no sé su nombre pero sé que era un fantasma y estoy abierta a ello” ¡Congelados nos dejas!

Tras estas declaraciones, ¿qué más podemos esperar de ella? A sus 25 años ha sido protagonista de noticias por sus éxitos pero también por su peculiar personalidad y forma de ver la vida. La última de la artista fue colgar en Twitter una foto de ella desnuda lavándose los dientes. Sin ninguna duda, estas declaraciones del supuesto amante fantasma van a traer cola…