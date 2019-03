La cantante Katy Perry no quiere que su trabajo y todo lo que él conlleva le arrastre a convertirse en una ‘puta’. Según las declaraciones que recoge el portal showbizspy: "Siento que estoy en el camino correcto con mi música, me hace sentir bien”.

Pero aquí va lo fuerte: "No soy una puta creída. Todavía me emocionan las cosas que me suceden en el trabajo". Esperamos que Katy siga manteniendo los pies en el suelo y no se le vayan las cosas de las manos como a otras compañeras de profesión.