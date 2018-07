La cantante japonesa, Mayu Tomita, herida gravemente tras ser apuñalada por un fan

La cantante japonesa de pop Mayu Tomita ha sido apuñalada por un fan antes de ofrecer un concierto en Tokio, según ha informado la agencia de noticias Kiodo.

El sospechoso, Tomohiro Iwazaki, asegura que apuñaló casi en unas 20 ocasiones a Mayu en el cuello y el pecho de la artista. Tomohiro ha revelado que estaba muy enfadado con ella porque le devolvió un regalo: "Le envié un regalo pero me lo devolvió. Le pregunté por qué, pero me dio una respuesta evasiva, así que me enfadé y le apuñalé en múltiples ocasiones", así recoge el citado medio.

Un nombre que se suma a la ya larga lista de aristas que han sido atacados por sus fans. Y es que aunque hay algunos solo han sufrido un pequeño susto como Adam Levine, Taylor Swift o Beyoncé, este terrible suceso ya ocurrió en 2014 cuando dos miembros del grupo de pop femenino AKB48 fueron atacadas con una sierra por un admirador.