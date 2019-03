El cantante Álex Casademunt, víctima de una enorme estafa tras triunfar en televisión

Hace ya 16 años que Álex Casademunt salió por primera vez en el programa de 'Operación Triunfo', pero ahora ha vuelto a estar en boca de todos después de conocerse la pesadilla que comenzó a vivir el cantante al acabar el show musical.

Álex ha revelado al diario Look la enorme estafa que sufrió seis años después de acabar el programa televisivo y de cosechar en su cuenta una ingente cantidad de dinero con apenas 20 años. La idea del cantante fue invertir casi 27 mil euros en su carrera profesional y hacer un disco en solitario, pero las cosas no fueron como tenía previsto: "Invertí cerca de 27.000 euros y nunca los recuperé. Me llevaron a grabar a un estudio miserable en un domicilio de Madrid con cuatro aparatos muy cutres y aquel proyecto nunca llegó a puerto", ha declarado Álex al medio.

El presunto estafador dice ser Ernesto Teruel, un productor que ha provocado que Álex continúe viviendo años después una de sus peores experiencias laborales.