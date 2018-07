Las canciones tristes de Adele pueden producir felicidad

Según un estudio de dos universidades

Un estudio realizado por las universidades de Durham (Inglaterra) y Jyväskylä (Finlandia) asegura que las canciones tristes pueden producir sentimientos opuestos, de felicidad y confort, si nos traen buenos recuerdos a la mente. Para la investigación, han utilizado algunas canciones de Adele como 'Someone like you' o de Pink Floyd como 'Hey you'.