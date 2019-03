La canción no es lo tuyo

FAMOSOS QUE FRACASAN EN LA MÚSICA

Kate Moss, Jesulín de Ubrique y Estefanía de Mónaco tienen algo en común. Son 'celebrities' que un día quisieron dedicarse al mundo de la música y fracasaron en el intento. Moss lo hizo junto a su ex, Pete Doherty, Jesulín en solitario pero con 'toa' su gracia, y Estefanía con un look ochentero digno de mención. Todos ellos llegaron, pero no para quedarse.