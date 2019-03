La canción inédita de Amy Winehouse que ha estado escondida hasta ahora

Los fans de Amy Winehouse están que no se lo creen. Siete años después de su muerte, el compositor y músico Gil Cang ha publicado en YouTube un vídeo con un tema de Amy Winehouse que no había visto la luz hasta ahora.

La canción en cuestión es 'My own way', escrita por Cang y James Mcmillan, y fue interpretada por la cantante cuando era una adolescente.

Y aunque todos pensaban que todo lo que había grabado Amy y que no había visto la luz había sido eliminado para evitar así la publicación de un disco póstumo, Gil Cang ha decidido que este tema debía ver la luz para que todos los fans de la artista fallecida pudiesen disfrutar de él.