Camila Cabello y Shawn Mendes, muy unidos en los AMAs 2016

ENTRE ELLOS SE VEÍA MUCHO AMOR

Desde que Camila Cabello y Shawn Mendes colaboraron en 2015 en la canción Know What You Did Last Summer, siempre se ha sospechado que les unía algo más que amistad, pero ellos lo han desmentido siempre. Su última aparición conjunta ha sido en los AMAs, el pasado fin de semana, donde además de demostrarnos a todos que se adoran, Camila lanzó un beso a Shawn durante su actuación y las cámaras la captaron encantada viéndole cantar.