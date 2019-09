La historia de Camila Cabello y Shawn Mendes empezó años atrás, aunque quizás muchos no están al tanto de este detalle. Concretamente, la pareja se conoció hace cinco años, en 2014, aunque no fue hasta 2015 cuando colaboraron por primera vez en un proyecto musical, 'I Know What You Did Last Summer', la cual compusieron juntos.

Una muestra de que su amistad estaba ya más que consolidada, aunque parece que a lo largo de los años no se atrevieron a dar el paso y ambos tuvieron otras relaciones que no terminaron de funcionar.

Fue a principios de 2018, cuando según los fans, empezó a surgir entre ambos una chispa que les llevará a ir más allá, concretamente hasta 'Señorita', la que muchos consideran como el símbolo de su unión. Y es que parece que esa canción fue su forma de anunciar al mundo que estaban juntos y que se amaban con locura, cosa que ya es innegable viendo la pasión que derrochan y la química que existe entre ambos.

Y ahora, tras confirmarse su amor, la pareja ya no se esconde e incluso Shawn se ha atrevido a publicar un divertido vídeo con Camila, en el que los dos se ríen de los comentarios que aseguran que se besan como peces. Un vídeo que algunos han calificado incluso de repugnante.

¡No pueden ser más adorables!

