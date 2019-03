Camila Cabello revoluciona las redes sociales tras anunciar que quiere realizarse una operación de cirugía estética

Camila Cabello ha revolucionado las redes sociales, y no, no ha sido por publicar una imagen un tanto subida de tono o por protagonizar un nuevo enfrentamiento con su excompañeras de banda de 'Fifth Harmony', sino porque la cantante ha compartido con todos sus fans su deseo por hacerse un retoque estético. Pero, ¿cuál?

"Por mi 20 cumpleaños, lo único que quiero es que mis pechos sean un poco más grandes. Solo un poquito", aseguraba Camila a través de su cuenta personal de Twitter.

Y a pesar de que Camila ya ha compartido en alguna otra ocasión su disgusto porque sus pechos sean pequeños: "Las chicas con tetas pequeñas conocen perfectamente la sensación de que las vendedoras de Victoria's Secret". Sus followers comenzaron a lanzar mensajes con el fin de evitar que Camila se atreva a pasar por el quirófano.