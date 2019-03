Camila Cabello quiere enamorarse de un chico español

Camila Cabello sí que tiene las cosas claras. Desde que la cantante abandonó la banda musical con la que saltó a la fama, 'Fifth Harmony', su carrera profesional ha dado un giro. Aunque aún tendremos que seguir esperando para escuchar su primer tema en solitario ya nos ha sorprendido colaborando con dos de los grandes referentes de la música latina, J Balvin y Pitbull, y es que Camila tiene por delante una prometedora carrera musical.

Está claro que esta nueva etapa que comenzó Cabello a finales del pasado año después de dejar de forma repentina la banda va a dar mucho de qué hablar. Ahora la artista está inmersa en la promoción de su próximo trabajo en solitario y no para de conceder entrevistas, pero ha conseguido dejarnos a todos con los ojos como platos con las declaraciones que ha hecho a la revista Latina.

La cantante ha dejado claro que quiere continuar con sus sueños, y además de seguir abriéndose camino en el complicado mundo de la música quiere viajar y descubrir el mundo con sus amigos. Pero lo más sorprendente han sido los futuros planes sentimentales que tiene en mente, y es que según ha declarado, quiere enamorarse y, a poder ser, de un chico español.

"No me interesa eso de estar encerrada en una habitación de hotel y salir únicamente para dar entrevistas y acudir a alfombras rojas. Ese no es el tipo de vida que quiero vivir. Lo que quiero es hacer música, y también viajar por el mundo con mis amigos. Me gustaría recorrer Europa con una mochila y conocer a un chico español en España, y enamorarme de él", comentaba la cantante en la entrevista concedida a la publicación mencionada anteriormente.

Y es que, aunque suele ser muy reservada con su vida privada, tiene claro que las aventuras sentimentales son una gran fuente de inspiración: "Puedo llegar a entender por qué la gente está interesada en mi vida amorosa, pero prefiero no compartir esa parte de mi ser, porque es la más importante de todas. Pero sí quiero exponer cuál es el gran sueño de mi vida: quiero hacer buenas canciones que reflejen las mejores experiencias que tengo con la gente", explicó la artista dejando claras sus intenciones en una de sus entrevistas más personales.