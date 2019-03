Camila Cabello y Michael Clifford podrían ser pareja

Sí, sabemos que Austin Mahone, tras su ruptura con Camila Cabello, ya tiene dueña en su corazón: Becky G. Pero ahora la integrante de Fifth Harmony parece haber encontrado de nuevo el amor junto al integrante de 5SOS, Michael Clifford.

Testigos afirman que vieron a la nueva pareja mientras cenaban y se prodigaban en arrumacos: “Entraron por la puerta trasera para no ser vistos por nadie y para que los fans que los estaban esperando no les hicieran fotografías. No querían que nadie supiera que estaban allí, pero parecían muy cómodos”, dijo una fuente al The Sun.

Y es que recordemos que las chicas de Fifth Harmony ya cantaron en su día el cumpleaños feliz a los chicos de 5SOS, por lo que esta amistad viene de atrás. Pero se ve que, con el paso del tiempo, ha dado paso al amor…