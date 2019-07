Mientras Camila Cabello y Shawn Mendes siguen jugando al despiste, ya que ni confirman ni desmienten una posible relación, aunque sí se dejan ver paseando de la mano y en actitud de lo más cariñosa, la cantante ha optado por dar un cambio de look radical.

Ha sido en su próximo videoclip, 'Find U Again', que interpreta junto a Mark Ronson, donde la artista ha optado por el rubio platino. Así lo ha adelantado en su Instagram mediante una imagen que ha titulado: "¿Cómo debería llamarse?".

Y es que la joven está realmente irreconocible, tanto, que sus seguidores no han dudado en comentar con divertidas ocurrencias: "No me puedo decidir entre Camila Montana o Hannah Cabello", escribía uno haciendo referencia al mítico personaje de Hannah Montana interpretado por Miley Cyrus. "Dua Lipa", opinaba otro. Y por supuesto, no ha faltado quien se ha preguntado cuál será la opinión de Shawn ante este cambio.

Sin embargo, lo que Camila no ha transformado es su corte de pelo, el cual sigue siendo el mismo, con el maxi flequillo ladeado como su principal sello distintivo.