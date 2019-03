Camila Cabello habla tras su salida de Fifth Harmony

Camila Cabello, la cantante de 19 años que saltó a la fama por formar parte de 'Fifth Harmony', ha dejado la banda. La noticia se hacía pública por un comunicado en las redes sociales del grupo juvenil, donde no aparecen los motivos por los que Camila se marcha, pero sí informan de que tiene nuevos proyectos profesionales. Además aseguran que las otras cuatro componentes del grupo continuarán con el trabajo y harán lo posible para no defraudar a sus fans. Pero parece que no todo es como lo han contado en las redes sociales de la banda.

Un día después de conocerse la noticia, Camila ha hablado dando su versión de lo sucedido. Ha recurrido a su cuenta de Twitter para asegurar que sus excompañeras han mentido. Pues según informó 'Fifth Harmony' se habían enterado por medio del representante de la cantante de su marcha. Pero en la madrugada del lunes, Camila ha querido esclarecer lo sucedido: "Las chicas estaban al tanto de mis sentimientos… Cuando dijeron que habían sido informadas por mis representantes de mi decisión, mintieron. Simplemente no es verdad". Y es que al parecer, a la cantante le ha sorprendido mucho la forma en la que han informado de la noticia sus compañeras.

Además, en su comunicado ha asegurado que continuará su carrera como solista, y ha comentado que nunca imaginó acabar así con las chicas de 'Fifth Harmony'. "Estoy muy triste y me da mucha pena cerrar este capítulo de mi vida pero seguiré apoyándolas a todas y cada una de ellas.Les deseo lo mejor, todo el éxito del mundo y que sean felices".Y 'Fifth Harmony' ha respondido de nuevo con un comunicado asegurando que han intentado convencerla a ella y a su equipo para que continuase formando parte de la banda: "'Fifth Harmony' se merecía al menos un álbum más conjunto". Pero aún Camila no ha respondido a este último comentario.