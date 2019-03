Camila Cabello habla de Fifth Harmony en su balance del 2016

El final del 2016 dejó una amarga noticia para los seguidores del grupo Fifth Harmony. Una de sus integrantes abandonaba la banda para comenzar su carrera en solitario, y aunque muchos confían en que vuelvan a unirse, parece que el final es definitivo. Las cosas no acabaron muy bien entre la solista y las chicas. Según ellas mismas comentaron, Camila Cabello no fue capaz de dar personalmente la noticia y lo dejó en manos de su representante. Pero esto no es motivo suficiente como para que Camila no añore todo lo que vivió con el resto de la banda en este último tiempo que han estado trabajando juntas. Aunque el 2016 no haya acabado de la mejor manera posible, ha sido un año lleno de buenos momentos entre ellas, y la cantante tiene claro que en su cabeza queda grabado todo lo que han vivido juntas. Como es normal, y de hecho muchos lo hemos hecho, cuando se termina un año solemos hacer balance de todo lo que hemos vivido, y en ocasiones lo compartimos con nuestros seguidores de las redes sociales. Y eso es precisamente lo que ha hecho Camila Cabello, que ha despedido el 2016 y ha dado la bienvenida al 2017 en su cuenta de Twitter analizando en rasgos generales lo que ha experimentado este último año. "2016, gracias por los momentos, las lecciones, la curación, el crecimiento, la magia combinada de todos ustedes", y continuaba "2017, eres un lienzo en blanco y quiero pintar con mis colores favoritos más brillantes…vamos". Una forma de demostrar que sigue en su mente todo lo vivido junto a Fifth Harmony y la ilusión por esta nueva aventura en solitario. Y por tercer año consecutivo, volvió a bromear con sus seguidores quitando importancia a todo lo que está viviendo, cuando publicó en su cuenta de Twitter: "Chicos tengo una confesión…", y muchos comenzaron a especular sobre una posible vuelta a la banda, entre otras cosas, y terminó diciendo: "NO ME BAÑO DESDE EL AÑO PASADO". Parece que no hay nada que consiga acabar con el buen humor de Camila.

2016, thank you for the moments, the lessons, the hurt, the healing, the growth, the combined magic of all of you. — Camila Cabello (@camilacabello97) 1 de enero de 2017

2017, you are a blank canvas and i wanna paint on u with my brightest, favorite colors.... lets go ✨✨✨ — Camila Cabello (@camilacabello97) 1 de enero de 2017

Guys I have a confession .... 😬 — Camila Cabello (@camilacabello97) 1 de enero de 2017

.......Can you guys guess. I mean I don't know how to say it but. here I go.... — Camila Cabello (@camilacabello97) 1 de enero de 2017