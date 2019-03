Camila Cabello no esperaba recibir tanto apoyo después de abandonar Fifth Harmony

Camila Cabello dio un gran disgusto a los fans de Fifth Harmony cuando anunció que abandonaba la banda para continuar con su carrera profesional como solista. Tal y como ella misma ha comentado, esperaba recibir incesantes críticas por el abandono al resto de las chicas, pero se ha encontrado con mucho apoyo y comprensión por parte de sus seguidores, que no han dejado de enviar mensajes de cariño a la cantante, y eso le ha dado muchas energías para seguir, según ha explicado en la entrevista que ha concedido a la revista Seventeen.

Después de mucho tiempo intentando estar alejada de las redes sociales por los mensajes dañinos que recibía, agradece enormemente el apoyo que ha recibido últimamente tras dejar Fifth Harmony. "Llevo ya dos años tratando de mantenerme alejada de las redes sociales. Siempre me he encontrado con cosas muy negativas en ellas. Aunque leas cien tuits cargados de cariño, del que te vas a acordar es del que te hizo daño. Pero es cierto que sí, vi muchas muestras de cariño y apoyo de mis fans. Sinceramente, no me lo esperaba. Llegados a ese punto, todo me resultaba tan emotivo que me puse a llorar", comentó la artista.

Ahora, tal y como ha explicado, pretende devolverle a sus fans todo el cariño que le han dado en este tiempo con una nueva etapa musical donde se ha comprometido a mostrarse tal y como es. Más natural que nunca para que conozcan a una Camila Cabello aún por descubrir. "Fifth Harmony no me representaba precisamente como individuo. Mis fans van a poder conocerme de verdad a través de la música que estoy escribiendo. Mi objetivo es tratar de ser valiente para abrirles mi corazón", comentó.

Y es que Camila quiere romper con todo lo anterior en esta carrera en solitario que comienza, y parece que quiere ampliar su vida social en el mundo de la música: "He conseguido atraer a personas maravillosas que forman parte de mi vida, siendo tal y como soy. Ahora quiero salir ahí fuera, conocer gente y aprender de ella, y hacer amigos", explicó la cantante.