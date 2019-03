Camila Cabello deja de seguir a sus ex compañeras de Fifth Harmony en redes sociales

Camila Cabello abandonó el famoso grupo Fifth Harmony debido a algunas diferencias que tenía con el resto de sus compañeras de la banda. Este mal rollo entre ellas se ha hecho evidente después de que los fans del grupo averiguaran que Camilla ha dejado de seguir oficialmente a sus excompañeras en redes sociales.

Aunque después de las declaraciones que las demás integrantes del grupo dieron para la revista Billboard, no es de extrañar que Cabello haya tomado esta decisión. En la entrevista toda ellas aseguraron que ahora estaban en su mejor momento: "No hay secretos en el círculo", decía Dinah, mientras que Aly aseguró que las personas no cambian refiriéndose a su examiga.

Parece imposible, después de saber todo esto, poder volver a verlas todas juntas actuando de nuevo, y es que la mala relación de Camila con las demás integrantes del grupo es más que evidente.