Camila Cabello deja plantadas a Fifh Harmony por Diplo

La cLa cantante no acudió al concierto de Britney Spears con sus compañeras

Hay algunos fans que no pasan ni una y no entienden que los componentes de un grupo también tienen derecho a tener vida propia. Esta vez ha sido Camila Cabello, de Fith Harmony, quien ha sido el centro de las críticas por no acompañar al resto de chicas al concierto de Britney Spears en Las Vegas por estar trabajando en un proyecto en solitario junto a Diplo.