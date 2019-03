Camila Cabello confiesa que en Fifth Harmony intentaron 'sexualizarla'

A finales del 2016, Camila Cabello se convertía en noticia después de que se hiciese público el inicio de su carrera en solitario y el fin de su trayectoria musical junto a Fifth Harmony. Esto hizo que saliesen a la luz algunos de los trapos sucios que escondía la banda. La relación entre las cinco chicas no era tan idílica como se esperaba, y tardaron poco en enfrentarse por las redes sociales.

Pero ahora, Camila Cabello va un paso más. En su última entrevista concedida a Lena Dunham, se ha sincerado hablando sobre sus días en la banda, y de nuevo hemos podido comprobar que en Fifth Harmony no era oro todo lo que relucía. Según ha explicado la cantante, atravesó unos meses de frustración cuando gente cercana al grupo quisieron incrementar la popularidad de las chicas con vestuarios, actuaciones y canciones más sexuales y provocadoras.

"Ha habido muchas ocasiones en las que la gente trató de sexualizarnos para que llamáramos más la atención, especialmente al formar parte de una banda femenina. Tristemente, el sexo es algo que sigue vendiendo", ha explicado Camila en la entrevista que ha concedido. "En ocasiones hubo cosas con las que no me sentía cómoda, desde luego, y tuve que plantar cara. Creo que el consejo que le daría a otras mujeres jóvenes sería que digan que no cuando no se sientan listas para algo, lo que sea", añadió.

La cantante solo quiere que chicas que vivan la misma situación que se les presentó a ellas, planten cara y consigan que las respeten y no vendan únicamente su aspecto sexual. Para ella, las coreografías subidas de tono no le hacían sentirse cómoda y se negó rotundamente a aceptarlas.

Aunque ha querido recalcar, que no hay nada de malo en hacerlo si realmente va acorde a tu forma de ser. "No hay nada de malo en ello. Si es algo que tienes dentro, es sencillamente una expresión de quien eres. Y si además quieres compartirlo con los demás, me parece maravilloso", explicó.