Camila Cabello confiesa qué le dijo Ariana Grande tras el atentado de Manchester

A pesar del poco tiempo que llevan siendo amigas, Camila Cabello y Ariana Grande han encontrado un gran apoyo la una en la otra.

Tanto es así, que Camila fue una de las primeras personas con las que Ariana se puso en contacto tras el atentado.

La excomponente de 'Fifth Harmony' ha concedido una entrevista para el programa 'This Morning' donde ha revelado qué le dijo Ariana tras el terrible atentado sufrido en Manchester a la salida de unos de sus conciertos el pasado 22 de mayo: "Sí, hablé con ella después de lo sucedido... Ella estaba muy conmovida. O sea, ¿qué puedes decir? Íbamos hablando en el auto sobre el concierto. Estoy muy orgullosa de ella por regresar a Mánchester. Ariana es alguien que siempre me ha apoyado".