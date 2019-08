Camila Cabello ha tenido que hacer frente últimamente a un gran acoso mediático debido a su relación con Shawn Mendes, algo que la ha obligado incluso a alejarse de las redes sociales. Sin embargo, unos maliciosos comentarios respecto al físico de la cantante, en los que la atacan por la celulitis que luce en unas fotos tomadas en bikini en la playa, han provocado que Camila responda de forma contundente.

"Lo primero que sentí fue una inseguridad brutal al imaginar el aspecto que tendría en esas fotos. ¡Seguro que se veía mi celulitis! O que no había metido la panza. Pero luego me di cuenta: por supuesto que habrá fotografías en las que salga mal, o en una postura poco favorecedora, porque mi cuerpo no está hecho de piedra. De hecho, ni siquiera es todo puro músculo. Lo más triste de este asunto es que habrá muchas niñas que hayan crecido en esta era de los retoques digitales y que estén tratando de alcanzar una perfección que no es real", ha asegurado la joven.

"Chicas, es normal tener celulitis, y grasa. Es bonito y natural. Yo no pienso creerme todas esas mi**das que tratan de vendernos. Ya no. Y espero que ustedes tampoco", ha zanjado preocupada por la falsa imagen de perfección que se está vendiendo de ella.

Por otra parte, la joven se encuentra en un gran momento profesional, y es que su último hit junto a Shawn Medes, 'Señorita', está arrasando en todo el mundo.