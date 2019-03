Camila Cabello le da una bofetada a Joe Jonas

La ex 'Fifth Harmony', Camila Cabello y Joe Jonas han protagonizado un gran momentazo. Los artistas han compartido un divertidísimo rato en el último capítulo de 'Carpool Karaoke: The Series'.

Pero sin duda el momentazo ha sido cuando el ex integrante de los 'Jonas Brothers' ha recibido una bofetada por parte de Camila. Y es que resulta que el cantante utiliza esta técnica para calentar su voz antes de lanzarse a cantar, y Camila encantada de participar.

Los invitados no han dudado en hacer una pequeña colaboración juntos durante el show reviviendo el famoso single de la película 'Grease': 'You're The One That I Want'. ¡Ahhh qué nostalgia!

Tras este episodio, sus fans ya esperan impacientes que el dueto se haga realidad fuera de la pequeña pantalla.