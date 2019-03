El cambio radical de vida que ha supuesto la fama para Aitana

Aitana está mejor que nunca. La finalista de OT ha lanzado su primer single y videoclip llamado 'Teléfono', un tema pop con ritmos latinos y un pegadizo estribillo.

Desde su salida de la Academia, la carrera de la triunfita ha ido viento en popa. Y es que se ha convertido en la gran revelación del 2018.

Después de compartir escenarios con artistas como Luis Fonsi y David Bisbal, Aitana ha confesado que es consciente de que su vida ha experimentado un cambio radical en los últimos meses: "Tienes que sacrificar cosas: privacidad, familia, no tener un hogar y vivir en hoteles, que todo lo que hagas o digas, aunque tengas 19 años, te lo echen en cara… A veces me da por pensar qué hubiera pasado si me hubiese presentado más tarde", menciona en una entrevista para El País.

Pese a todo, la cantante se siente afortunada de experimentar esta etapa junto sus padres y su prima Olga, que siempre la acompaña cuando puede.

Con toda la fama que ha ganado, sus ingresos han aumentado hasta límites insospechados y por eso está "ahorrando" para mudarse a Madrid. "Luego está lo de Hacienda, yo era una ignorante de la vida. Me vino mi padre y me dijo, 'de lo que cobras, tal y tal va a Hacienda'. Y yo: '¡Pero qué ha pasado!', 'Hosti, yo no sabía esto'. Así que ahorro mucho, para mí y para Hacienda", comentaba la cantante.

La chica que recibía "40 euros al mes" parece tener los pies en el suelo. Ahora que su vida ha estado constantemente expuesta a los medios, la artista ha confesado que no quiere ser "la estrella del momento", sino empezar a "formarse más como persona" primero.