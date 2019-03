El radical cambio de look de Becky G con el que te costará reconocerla

Becky G tuvo una de las noches más importantes para la música latina, los Latin American Music Awards, que se celebró en Los Ángeles. A pesar de aparecer en varias nominaciones, la cantante consiguió llamar más la atención por su pelo rubio y llevar lentillas de colores.

Acostumbrados a verla con su pelazo moreno y ojos oscuros, quiso aparecer en la alfombra roja con un llamativo cambio de look. Pero no solo se llevó miradas, sino también dos premios importantes para su carrera: uno como artista femenina favorita y otro por la canción favorita de urbano por su gran hit Mayores.

Becky G | Gtres

Además, Becky G compartió con sus seguidores la emoción por los premios recibidos con una foto en su cuenta de Instagram, que acompañó con unas bonitas palabras: "Realmente no puedo expresar con palabras lo que ayer realmente significó para mí. Estoy abrumada con tantas emociones. Hay muchas personas que vienen a mi cabeza al recibir estos premios. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mi equipo y a mis admiradores. Este último año ha sido un reto, por no decir menos. Algunos máximos muy altos y algunos mínimos muy bajos. Cuando los oí decir mi nombre, todo el aire salió de mi cuerpo. No lo podía creer...todavía lo estoy procesando todo. Estoy verdaderamente agradecido por todo. Confiando en el proceso. Ayer fue un día para recordar".