Calvin Harris veta a Rita Ora en los Teen Choice Awards

Parece que Rita Ora y Calvin Harris no han acabo nada bien, y es que mira que dicen que es mejor no mezclar el trabajo y el amor pero estos dos artistas no hicieron ningún caso al refrán y ahora están sufriendo las consecuencias de su desamor.

Esta semana se celebraron los Teen Choice Awards, unos premios en los que estaba confirmado que Rita Ora actuaría con su 'I Will Never Let You Down' hasta que su ex novio, Calvin Harris, no lo hizo posible. Y es que él es el que tiene todos los derechos de este single, por lo que Rita no pudo interpretarlo. Así lo contaba la cantante en el programa 'Ryan Seacrest':

"Tampoco me sorprendió", confesaba Rita. "Cada vez que hago una actuación me esfuerzo mucho y ensayo duranto un mes. Así que lo podría haber avisado unas semanas antes, no en el último minuto, habría estado bien, pero ¿sabes qué? Ocurrió así y ya paso del tema". ¡Qué fuerte!