Calvin Harris se 'venga' de Taylor Swift dedicándole una canción

Muchas han sido las ocasiones en las que Taylor Swift le ha dedicado una canción a alguno de sus ex después de romper y combatir así de una manera más llevadera su ruptura, y es que componer temas de desamor es una de las estrategias más utilizadas por los artistas para superar su mal de amores.

Casualmente, Calvin Harris está pagando con la misma moneda a su ex Taylor Swift quien parecer ser que le acaba de dedicar el último tema que ha lanzado llamado 'My Way'.

"Why wait to say, at least I did it my way / Lie awake, two faced... / /But in my heart I understand / I made my move and it was all about you / Now I feel so far removed". ("¿Por qué esperar para decirlo? Al menos lo hice a mi manera. Divagando, hipócrita… Pero en mi corazón lo entiendo / Hice mi jugada y se trató de ti /Ahora me siento tan lejos"), empieza el nuevo tema del dj escocés.

Como era de esperar, al poco de salir la canción los seguidores de ambos se han revolucionado en las redes sociales, y es que su ruptura vivió un debate paralelo en internet. Así, algunos de estos comentarios decía: "Calvin Harris le ha hecho a Taylor Swift lo que ella solía hacerle a sus ex, una canción de amor", comentaba un fan. Mientras que otro usuario tuiteaba: "¿Es que acaso mi chico Calvin Harris acaba de hacer un Taylor Swift a Taylor Swift?".