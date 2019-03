Calvin Harris se une a Kim Kardashian en la batalla contra Taylor Swift

El mundo no sólo se divide entre los que cazan pokémon y los que no, sino también entre los que están a favor de Kanye West y Kim Kardashian o Taylor Swift en su guerra pública por la canción del rapero, 'Famous'. Pues parece que el matrimonio ha conseguido que un soldado más batalle en sus filas y no es otro que Calvin Harris.

El Dj y ex de Taylor Swift se ha postulado con el enemigo oficial de la intérprete de 'Blank Space'. Si dejó claro que la rubia sabe manejar a su antojo a la prensa, ahora después de ver a Calvin, en el cumpleaños de Jennifer Lopez, muy cerca de Kim Kardashian, está claro que el músico no ha superado que Swift lo haya cambiado por Tom Hiddleston.

Lo cierto es que JLo también había declarado su admiración a Taylor Swift, tiempo atrás, e incluso compartieron escenario en la gira 'Red' de la segunda. Pero después de ver los invitados a su 47 cumpleaños, ha dejado claro de quien es amiga.