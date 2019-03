Calvin Harris se siente amenazado por el exnovio de Taylor Swift: Harry Styles

HA MANTENIDO CONTACTO CON ÉL HASTA QUE EMPEZÓ CON EL DJ

Lo de Taylor Swift y Harry Styles se está pareciendo a la relación de Selena Gomez y Justin Bieber. Y es que ahora que pensábamos que la cantante estaba plenamente feliz al lado de Calvin Harris, el cantante de One Direction vuelve a entrar en escena. Al parecer, el Dj se siente amenazado por el ex de Taylor, y es que según ha revelado una fuente al portal OK! Magazine, la cantante y Styles han mantenido el contacto hasta que Taylor comenzó a salir con Calvin.