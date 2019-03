Calvin Harris se reconcilia definitivamente con Taylor Swift

SE CONFIRMA TRAS UN TUIT QUE HA PUBLICADO EL DJ

Calvin Harris ha demostrado que ya no siente ningún resquemor contra Taylor Swift. El cantante ha utilizado su cuenta de Twitter para que todo el mundo se entere de que entre él y Taylor ya no existen rencores, y que está muy agradecido de haber podido trabajar con grandes talentos como Taylor o Rihanna en su tema 'This is what you came for'.