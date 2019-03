Calvin Harris no puede contener las lágrimas en televisión tras recordar a Taylor Swift

Este no está siendo el mejor año para Calvin Harris. Aunque en el terreno profesional el Dj está disfrutando de las mieles del éxito, en el terreno personal Harry no está todo lo bien que querría.

Después de que Taylor Swift le dejara por sorpresa para lanzarse a los brazos del actor británico Tom Hiddleston, y después de la polémica que protagonizó junto a la cantante por los derechos de 'This Is What You Came For', parece que Calvin se emociona solo con pensar en ella.

El artista se encontraba grabando las audiciones de 'X Factor UK' junto a Nicole Scherzinger cuando recibieron a un chico que acaba de cortar con su novia. Cuando el chico le contó su historia, Calvin no pudo evitar sentirse identificado y mientras las cámaras grababan la cara del Dj sus ojos comenzaron a estar más vidriosos de lo habitual… ¡Pobre Calvin!