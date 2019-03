Calvin Harris no menciona a Taylor Swift en su galardón a Mejor Vídeo Masculino en los Premios MTV Video Music Awards 2016

Después de haber sido nombrado el Dj mejor pagado del mundo por la revista Forbes, Calvin Harris sigue cosechando éxitos alzándose con el galardón a mejor vídeo musical masculino en los MTV Video Music Awards por el tema que coescribió con Taylor Swift, 'This is what you came for'.

Alicia Keys fue la encargada de proclamar al ganador donde el escocés competía con Kanye West, Drake, Bryson y 'The Weekn'. Calvin no pudo acudir a la ceremonia por lo que decidió mandar un mensaje de agradecimiento donde muy efusivo agradeció a Rihanna, a la directora del vídeo Emil Nava y a todos aquellos que vieron el vídeo. Pero en su discurso hubo una gran ausente: Taylor Swift. Mientras que Harris ensalzaba el trabajo de RiRi con las siguientes palabras: "Cada vez que trabajamos juntos traes algo mágico al proyecto, así que gracias", el DJ prefirió no mencionar a su ex con quien coescribió el tema.

El momento no estuvo exento de polémica cuando fue lanzado después de que Calvin Harris escribiese un tuit criticando la actitud de Swift respecto a la autoría del tema: "También canta una parte. Increíble compositora y lo reventó como siempre". El dj continuó atacando a su ex con las siguientes palabras: "Yo escribí la música, produje la canción, hice los arreglos y edité las voces. Inicialmente ella quiso mantenerlo en secreto, por eso utilizó un seudónimo. Es doloroso para mí ver como ella y su equipo van tan lejos para intentar dejarme mal a estas alturas", escribió en su perfil de Twitter después de que el representante de la artista emitiese un comunicando asegurando que había escrito parte de la canción.