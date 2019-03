Calvin Harris es el DJ mejor pagado del mundo por cuarta vez consecutiva

"El crecimiento de la música electrónica ha sido astronómico y, por casualidad, yo estaba en el lugar adecuado en el momento justo", dijo Calvin Harris el año pasado cuando fue nombrado, por la revista Forbes, como el DJ mejor pagado del mundo. Este año, el músico repite hazaña siendo la cuarta vez consecutiva que se corona con el título. El ex de Taylor Swift ha ganado 63 millones de dólares y buena parte de su fortuna se debe a su residencia en Las Vegas en la que tiene un caché de 400.000 dólares por sesión.

Su dúo con Rihanna también le ha dado grandes satisfacciones. El tema 'This is what you came for' ha conseguido más de 470.000.000 millones de reproducciones en Youtube en ocho semanas haciendo que su popularidad suba aún más si cabe. Lo cierto es que no todo se debe a sus dotes musicales ya que gracias sus colaboraciones publicitarias también aumentan su cuenta de ahorros considerablemente.

Calvin Harris le arrebata así el puesto al holandés Tiësto que es el segundo mejor pagado pero con un cifra bastante por detrás, 38 millones de dólares. David Guetta se ha tenido que conformar con el bronce y 28 millones. El editor musical Dan Prince asegura que es uno de los mejores djs del mundo por "su increíble gestión y que no le asusta poner sus propios temas en sus sesiones. Además, respeta a la audiencia que tiene delante que ha pagado mucho dinero por verle. Por eso siempre da una buena actuación".