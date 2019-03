Calvin Harris da un 'like' a un vídeo de Taylor Swift en Instagram

Atrás parecen haberse quedado los mensajes de enemistad que se lanzaban Calvin Harris y Taylor Swift en las redes sociales. ¿Lo último? Swift comparte un vídeo en Instagram cantando 'This is What You Came For' y el Dj le da a 'me gusta'.

Tay Tay acudió en plena Semana de la Moda en Nueva York al desfile que protagonizó su amiga Gigi Hadid, quien había colaborado en un proyecto con Tommy Hilfiger conocido como 'TommyXGigi'. Además de mostrarse orgullosa de la modelo, Swift no dudó en tararear la canción que provocó la ruptura entre Harris y ella.

Puede que el escocés haya pensado que, con esta publicación, su ex ha querido lanzarle un mensaje oculto para poder hacer las paces. Sin embargo, todavía es pronto para asegurar que la expareja puede retomar el contacto. Eso sí, esto es una prueba de un acercamiento, le pese a quien le pese.

Mientras tanto, muchos fans están pendientes del lanzamiento de 'My Way', el nuevo single de Calvin y que todos esperan que hable de su relación o ruptura con la intérprete de 'Shake it Off'.